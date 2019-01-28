banner1002
Ekonomist Yasin Alıcı yazdı
Ekonomist Yasin Alıcı yazdı
Rusya'dan Venezuela açıklaması
Rusya'dan Venezuela açıklaması
İstanbul'da yangın: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da yangın: Ölü ve yaralılar var
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret

Hortum ve selin vurduğu Antalya'da son durum! Buse Acar hala bulunamadı

Hortum ve selin vurduğu Antalya yaralarını sarmaya çalışıyor. 180 kişilik bir ekip Kemer'deki hortumda kaybolan üniversite öğrencisi Buse'yi arıyor.

Hortum ve selin vurduğu Antalya'da son durum! Buse Acar hala bulunamadı

Resmi rakamlara göre toplam zararın 100 milyon lirayı aştığı Antalya'da, hava yeniden açtı. Sağanağın dinmesi ile zararın gün yüzüne çıktığı kent yaralarını sarıyor. 

Yıkılan seralar, toprakta kalan ürünler... Çiftçi dertli. Çünkü zarar büyük.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kentte bir yandan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları da sürüyor.

Kemer'de hortumun aracını dereye sürüklediği genç kızdan hala bir haber yok.

Ekipler gece saatlerinde çalışmalara ara veriyor, günün ilk ışıkları ile yeniden işe koyuluyor.

180 kişilik ekip dere yatağında arama yapıyor. Acar ailesi kızlarından bir haber bekliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.