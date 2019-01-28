Hortum ve selin vurduğu Antalya yaralarını sarmaya çalışıyor. 180 kişilik bir ekip Kemer'deki hortumda kaybolan üniversite öğrencisi Buse'yi arıyor.

Resmi rakamlara göre toplam zararın 100 milyon lirayı aştığı Antalya'da, hava yeniden açtı. Sağanağın dinmesi ile zararın gün yüzüne çıktığı kent yaralarını sarıyor.



Yıkılan seralar, toprakta kalan ürünler... Çiftçi dertli. Çünkü zarar büyük.



Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kentte bir yandan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları da sürüyor.



Kemer'de hortumun aracını dereye sürüklediği genç kızdan hala bir haber yok.



Ekipler gece saatlerinde çalışmalara ara veriyor, günün ilk ışıkları ile yeniden işe koyuluyor.



180 kişilik ekip dere yatağında arama yapıyor. Acar ailesi kızlarından bir haber bekliyor.





ulusal.com.tr