Hortum ve sel sonrası 100 milyon liralık maddi zararın oluştuğu Antalya'da çok sayıda sera ve tarım arazisi su altında kaldı. Havanın açmasıyla felaketin boyutu da ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede inceleme yaptı. Bu arada Kemer'deki hortumda kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Arda arda gelen hortumlarla boğuşan Antalya hala alarmda. 100 milyon lira maddi hasarın olduğu belirnen kentte Serik ilçesinde Kuzulcak deresi taştı.



Bölgede suya gömülen bir evde 20 kişi evlerinde mahsur kaldı. Suriye uyruklu olduğu belirlenen 20 kişi kepçe ve iş makineleri ile kurtarıldı.



Şiddetli yağmur ve fırtına sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle sera, ev ve tarım arazilerindeki hasarın boyutları gün yüzünde çıktı.



Kemer'deki hortum sonrası kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.



Kemer ilçesinde yaşanan hortumda aracının dereye sürüklenmesiyle kaybolan genç kız için Arama çalışmaları derenin denize döküldüğü yerde yoğunlaştı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede inceleme yaptı.



Kurum, 315 binada hasar tespit edildiğini açıkladı.



İçileri Bakanı Soylu ve Kurum, Acar'ın kaybolduğu anlara ilişkin görüntüleri izledi. Soylu arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.



Hortumun, saatteki hızı 120-130 kilometrenin üzerinde olduğu için ciddi hasarlar meydana getirdiğini kaydeden Soylu, Antalya için yeni hortum beklentisinin bulunmadığını söyledi





ulusal.com.tr