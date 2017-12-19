Samsun'un Terme ilçesi sakinleri, bölgede kurulması planlanan termik santrale karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan davanın sonucu, diğer belediyeler için de emsal teşkil ediyor.

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Samsun'un Terme ilçesinde termik santral kurulmaması başlatılan hukuk mücadelesi başarıya ulaştı.



İthal kömürle işletilecek termik santral,Terme halkının tepkisini çekti.



Terme İlçe Belediye Başkanı AKP'li Şenol Kul, sürecin hızını ve emsal bir karar olmasının nedenlerini anlattı.



1 yıl içerisinde çıkan karar bir daha bozulamayacak.



Mahkemenin kararı ve Terme Belediyesinin mücadelesi diğer belediyelere de örnek teşkil ediyor.



Kul, enerjiye karşı olmadıklarının altını çizerken "yenilenebilir kaynaklara yönelmek gerek" dedi.





ulusal.com.tr