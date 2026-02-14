Hükümet konağı inşaatında maaş eylemi: Operatör vincin tepesine çıktı

Kırşehir’de hükümet konağı inşaatında vinç operatörü olarak çalışan Fırat Demir, yaklaşık 3 aydır maaşını alamadığını öne sürerek vincin tepesine çıktı. Polis ekipleri Demir’i uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Kırşehir’de hükümet konağı inşaatında vinç operatörü olarak çalışan bir kişi, yaklaşık 3 aydır maaşını alamadığını öne sürerek inşaat alanındaki vincin tepesine çıktı.

Kırşehir merkezde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında görev yapan vinç operatörü Fırat Demir, maaşını alamadığını gerekçe göstererek müteahhit firma ve yetkililere tepki gösterdi. Demir, sesini duyurmak amacıyla çalıştığı vincin üzerine çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre vincin tepesinde kalan Demir, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Hükümet konağı inşaatında maaş eylemi: Operatör vincin tepesine çıktı - Resim : 1

Mesai arkadaşları ile polis ekiplerinin müteahhit firma yetkililerine ulaşmasının ardından yaşanan sorunun çözüme kavuşturulduğu öğrenildi. İkna edilen Demir, polis eşliğinde vinçten indirildi.

Sağlık kontrolü amacıyla 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Demir, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hükümet Konağı Kırşehir işçi vinç
