Hükümetten resmi çağrı geldi! "Evlerinize en az 3 günlük su ve yiyecek depolayın"

İngiliz hükümeti, Pasifik Okyanusu'nda güçlenen El Niño iklim olayının tetikleyebileceği şiddetli fırtına, sel, geniş çaplı elektrik kesintileri ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşlara acil hazırlık çağrısında bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Hükümetten resmi çağrı geldi! "Evlerinize en az 3 günlük su ve yiyecek depolayın"
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Çevre Bakanı Angela Eagle, aşırı meteorolojik koşulların altyapıyı çökertebileceği ve kurtarma ekiplerinin ulaşımını geciktirebileceği uyarısında bulunarak, her hanede pişirme gerektirmeyen en az üç günlük gıda, temiz içme suyu ve acil yaşam kiti bulundurulmasını istedi.

"EN AZ 3 GÜNLÜK STOK BULUNDURUN": İŞTE EVLERDE OLMASI GEREKEN LİSTE

Yetkililer tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, şebeke ve enerji kesintileri olasılığına dikkat çekilerek vatandaşların dış desteğe ihtiyaç duymadan en az 72 saat hayatta kalabilmelerine yönelik tedbirler sıralandı:

Isıtma/Pişirme Gerektirmeyen Gıdalar: Gaz veya elektrik kesintisi ihtimaline karşı ocak ya da mikrodalga ihtiyacı olmayan konserve, kuruyemiş ve dayanıklı hazır gıdalar.
Şişelenmiş İçme Suyu: Hane halkının kişi başı günlük tüketimini en az üç gün karşılayacak miktarda temiz su stoku.
Haberleşme ve Enerji: Pille veya dinamoyla çalışan pilsiz acil durum radyosu, el feneri, yedek piller ve taşınabilir şarj üniteleri (powerbank).
Temel Yaşam: İlk yardım seti, reçeteli ilaçlar, sıcak tutacak termal battaniyeler ve temel hijyen malzemeleri.

KÜRESEL TEHDİT: PASİFİK'TE DENİZ SUYU SICAKLIĞI NORMALLERİN 3 DERECE ÜZERİNDE

Uyarının temelinde, Pasifik Okyanusu yüzey suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 derece üzerine çıkmasıyla tetiklenen süper El Niño dalgası yer alıyor. Dünya genelinde fırtına, kasırga ve aşırı kuraklık modellerini değiştiren doğa olayının, İngiltere ve Kuzey Avrupa hattında ani sel baskınları ve yıkıcı fırtınalara yol açması bekleniyor. Bakanlık, vatandaşların paniğe kapılmadan bilinçli bir acil durum planı oluşturmasını tavsiye etti.

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