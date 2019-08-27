Hünerli eller bu kez incir pestili yapmak için bir araya geldi.
Hataylı kadınlar, soğuk kış günlerinde evlerden eksik olmayan incir belbeninin yani pestilinin püf noktalarını öğrendi.
Gastronomi Evi'nde buluşan mağrifetli eller Hatay lezzetlerini dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.
Atölye sonrası yaptığı ürünleri sergileyen kadınlar, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nazan Savaş, kente ait lezzetlerin uluslararası arenada tanılacağını vurguladı.
ulusal.com.tr
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