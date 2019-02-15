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Hurdadan rockçı heykeli yaptılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin makine teknikerleri, hurdaya ayrılan motosiklet, otobüs, kamyon ve vinç parçalarını birer sanat eserine dönüştürdü. Usta ellerden çıkan son eser "gitar çalan rockçı" oldu.

Hurdadan rockçı heykeli yaptılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nda görevli otomotiv teknikerleri, boş zamanlarını değerlendirdikleri sanat çalışmalarıyla adeta parmak ısırtıyor.

Usta eller, atılacak malzemelerden herkesin ilgiyle izlediği heykelleri yaratıyor. Heykellerde hurdaya ayrılan otobüs, kamyon, motosiklet ve iş makinelerinden çıkan metaller dışında hiç bir malzeme kullanmıyor.

Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan teknikerler, deve kuşundan yusufçuğa, gitardan baykuşa kadar birçok çalışmaya imza attı. Ustalık dönemi eserleri de “gitar çalan rockçı” oldu.

300 kilo ağırlığındaki heykelinin yapımında 500 debriyaj baskı yayı, 50 zincir, 10 şanzıman dişlisi, 3 motor krankı, 2 hidrolik piston, 2 iş makinesi kova tırnağı, 4 set triger zinciri, külbütör mekanizması, 2 enjektör, 2 filtre koruyucu ızgara, 4 amortisör, muhtelif lama, kafa için defansiyel kovanı kullanıldı. Gitar için ise metal saç parça ve kaynak telleri kullanan ustalar, son olarak ışıklandırma ve müzik sistemi üzerinde çalışıyor.

Hurda malzemeyi sanata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi çalışanları bu çalışmaların kendilerini dinlendirdiğini ve mutlu ettiklerini söylüyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #hurda #rock #Heykel
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