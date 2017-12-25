Hurdalar öğrencilerin elinde hayat buldu. Afyonkarahisar Endüstri Meslek Lisesi’nde "Hobi Atölyesi Projesi" başlatıldı. Öğrenciler, okullarındaki hurdalardan aydınlatma malzemeleri, sepet, çiçeklik ve çöp kutusu yaptı.

Meslek Lisesi öğrencileri hurdaya hayat verdi.



Afyonkarahisar Endüstri Meslek Lisesi’nde "Hobi Atölyesi Projesi" açıldı. Atölyede öğrenciler hem atıkları geri dönüştürdüler hem de hayal güçlerini geliştirdiler.



Elektrik bölümü öğretmeni Mikail Taşkala, “hobi atölyesi” ile teknolojiye bağımlılığı da azalttıklarını düşünüyor.



Meslek Lisesi öğrencileri de atölye projesinde olmaktan mutlu.



Hurdadan yapılan yeni ürünler yıl sonunda sergilenecek.





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