Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesinde Hüseyin Çapa'nın 28 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı parkın yakınlarındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Ekipler, eşkalini belirledikleri Fatih Çetin (27) ile Emrah Çetin'i (30) bir eve düzenledikleri operasyonla yakaladı.



Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde Çapa ile parkta alkol aldığı sırada tartıştıklarını, daha sonra çıkan kavgada Çapa'yı kalbinden bıçakladıklarını söyledikleri öğrenildi.



Uyuşturucu ticareti, yaralama gibi çok sayıda sabıkalarının bulunduğu belirlenen zanlılar, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Karaman Mahallesi Fatih Caddesi Gezekyatağı Camisi yakınlarında 28 Ocak'ta yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan Hüseyin Çapa (31), kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.