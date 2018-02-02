ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e
Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e "Adnan Oktar" şikayeti
İstanbul'da bir otobüs daha kazası
İstanbul'da bir otobüs daha kazası

Hüseyin Çapa'nın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Hüseyin Çapa'nın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesinde Hüseyin Çapa'nın 28 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı parkın yakınlarındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, eşkalini belirledikleri Fatih Çetin (27) ile Emrah Çetin'i (30) bir eve düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde Çapa ile parkta alkol aldığı sırada tartıştıklarını, daha sonra çıkan kavgada Çapa'yı kalbinden bıçakladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Uyuşturucu ticareti, yaralama gibi çok sayıda sabıkalarının bulunduğu belirlenen zanlılar, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Karaman Mahallesi Fatih Caddesi Gezekyatağı Camisi yakınlarında 28 Ocak'ta yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan Hüseyin Çapa (31), kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kavga #cinayet #bıçaklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.