banner999
Galatasaray'ın rakibi Benfica
Galatasaray'ın rakibi Benfica
"Azıcık da iletişim okutsalar"
VakıfBank'tan konut kredisi kararı
VakıfBank'tan konut kredisi kararı
Atatürk Sempozyumuna çağrı
Atatürk Sempozyumuna çağrı

Hüseyin Mirhat Coşkun 9 yaşında 4 kitap yazdı

Kendisi küçücük ama düşleri büyük. 9 yıllık hayatına dört hikaye kitabı sığdıran Hüseyin Mirhat Coşkun'un hikayesi geliyor ekranlarınıza.

Hüseyin Mirhat Coşkun 9 yaşında 4 kitap yazdı

Okuma ve yazmayı 5 yaşında öğrendi. Gördüğü bir rüyadan etkilendi, kitap yazmaya karar verdi. 

Adı Hüseyin Mirhat Coşkun. 9 yaşında ve 4 hikaye kitabı yazdı.

"Kahraman Denizci", "Gizemli Orman", "Bataklıkta Bir Gün" ve "İki Hırsız Bir Çocuk"... Bunlar onun imzasını taşıyan kitapların ismi.

Okumayı, yazmayı çok seviyor. Daha okula başlamadan 90 hikaye kitabı okumuştu Coşkun. İlkokul ikinci sınıfa geldiğinde bu sayı dörtyüzü aştı. 

Arkadaşlarının "kitap kurdu" lakabını taktıkları Hüseyin Mirhat, birgün iyi bir mimar ya da mühendis olmak istiyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hüseyin mirhat coşkun
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.