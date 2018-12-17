Kendisi küçücük ama düşleri büyük. 9 yıllık hayatına dört hikaye kitabı sığdıran Hüseyin Mirhat Coşkun'un hikayesi geliyor ekranlarınıza.

Okuma ve yazmayı 5 yaşında öğrendi. Gördüğü bir rüyadan etkilendi, kitap yazmaya karar verdi.



Adı Hüseyin Mirhat Coşkun. 9 yaşında ve 4 hikaye kitabı yazdı.



"Kahraman Denizci", "Gizemli Orman", "Bataklıkta Bir Gün" ve "İki Hırsız Bir Çocuk"... Bunlar onun imzasını taşıyan kitapların ismi.



Okumayı, yazmayı çok seviyor. Daha okula başlamadan 90 hikaye kitabı okumuştu Coşkun. İlkokul ikinci sınıfa geldiğinde bu sayı dörtyüzü aştı.



Arkadaşlarının "kitap kurdu" lakabını taktıkları Hüseyin Mirhat, birgün iyi bir mimar ya da mühendis olmak istiyor.





ulusal.com.tr