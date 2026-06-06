Husumet faciaya dönüştü: İki kardeş sokak ortasında birbirini bıçakladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Demirtaş Barbaros Mahallesi 472. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan Özcan K. ve Burak K. isimli kardeşler sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında her iki kardeş de yanlarında taşıdıkları bıçakları çekerek birbirlerine saldırdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Bıçak darbeleri alan kardeşlerin kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga ve olay anı mahalle sakinlerini sokağa dökerken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Sağlık ekipleri, yaralı kardeşlere olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Özcan K. ve Burak K., ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tetkikler sonucunda yaralılardan Özcan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemi alarak, kardeşler arasındaki kavganın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.