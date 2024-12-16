Husumetli aileler arasında kanlı kavga: 15 yaralı

İki aile arasında uzun süredir devam eden husumet, dün akşam saatlerinde tartışmaya yol açtı. Çelebibağı Mahallesi’nde bir araya gelen Eser ve Gülsarı ailelerinin fertleri arasında başlayan sözlü atışmalar, kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine ağır darbeler indirerek, mahalleyi savaş alanına çevirdi.

15 KİŞİ YARALANDI

Kavganın büyümesiyle birlikte olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Taş, sopa ve bıçaklardan dolayı yaralanan 15 kişi, ambulanslarla çevredeki Erciş ve Muradiye hastanelerine kaldırıldı.