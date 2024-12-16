Husumetli aileler arasında kanlı kavga: 15 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Çelebibağı Mahallesi’nde Eser ve Gülsarı aileleri arasında yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kanlı bir kavgaya dönüştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Husumetli aileler arasında kanlı kavga: 15 yaralı
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İki aile arasında uzun süredir devam eden husumet, dün akşam saatlerinde tartışmaya yol açtı. Çelebibağı Mahallesi’nde bir araya gelen Eser ve Gülsarı ailelerinin fertleri arasında başlayan sözlü atışmalar, kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine ağır darbeler indirerek, mahalleyi savaş alanına çevirdi.

15 KİŞİ YARALANDI

Kavganın büyümesiyle birlikte olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Taş, sopa ve bıçaklardan dolayı yaralanan 15 kişi, ambulanslarla çevredeki Erciş ve Muradiye hastanelerine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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