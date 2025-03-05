Husumetli ailelerin çatışması Kuşadası’nda hayatı felç etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından alınan güvenlik önlemleri, esnafı ve bölge halkını olumsuz etkiledi. Adliye ve çevresindeki yollar araç trafiğine kapatılırken, kentte adeta hayat durdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Husumetli ailelerin çatışması Kuşadası’nda hayatı felç etti
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 Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.  Olay sonrası Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek olaya karıştığı belirlenen 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında bölgedeki güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Adliyeye bağlantıyı sağlayan Avcı Sokak ve çevresi araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar farklı güzergahlara yönlendirilirken, esnaf durumu tepkiyle karşıladı.

 Güvenlik önlemleri nedeniyle Kuşadası Adliyesi çevresindeki trafik zaman zaman durma noktasına geldi.  Mahkemenin sonuçlanmasının ardından normalleşme beklense de, gerilimin devam edebileceği değerlendiriliyor.

 Olay sonrası tansiyon düşmezken, husumetli taraflardan bazı kişilerin yaralılardan birinin tedavi gördüğü Aydın’daki hastaneyi basmaya çalıştığı öğrenildi.  Polis ekipleri, hastane çevresindeki ağaçlık alana saklanan silahları ele geçirdi.

Şehirde güvenlik önlemleri artırılırken, polis ve özel harekat ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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