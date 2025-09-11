Husumetli iki grup 4 evi ateşe verdi: 2 çocuk yaralandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi’ndeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflara ait dört ev ateşe verildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken kavganın büyümesi üzerine çevik kuvvet de destek için gönderildi. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu kavga son buldu.Yangının meydana geldiği dört ev kullanılamaz hale geldi.

2 ÇOCUK YARALANDI

Çıkan silahlı kavgada 8 ve 10 yaşındaki 2 çocuk yaralandı, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak A.G., M.G., O.G., T.G. ve S.G. isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.