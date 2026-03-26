Husumetlisini camide namaz kılarken öldürmüştü: Cezası belli oldu

Kayseri’de aralarında husumet bulunan komşusunu camide namaz kıldığı sırada öldüren sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Yasin Şanlı hakim karşısına çıktı. Maktul Şevki Tanrıkulu’nun ailesinin avukatları, tanık ifadeleri ile video görüntülerinin çeliştiğini belirterek sanığın “canavarca hisle tasarlayarak öldürme” suçundan yargılanmasını talep etti. Ayrıca sanığın annesinin de azmettirici olarak yargılanması istendi.

Savcılık makamı ise sanığın annesine yönelik azmettirme talebinin reddini isteyerek, Yasin Şanlı’nın “canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Yasin Şanlı duruşmada, “Eylemimin savunulacak bir tarafı yok. Her şeyi kabul ediyorum. Ama tasarlama ya canilik durumunu kabul etmiyorum” dedi. Asker kökenli olduğunu ifade eden Şanlı, “Eğer tasarlayarak öldürecek olsaydım cami içerisinde öldürerek maktulü kahramanlaştırmazdım. Eğer tasarlamış olsaydım hukuk literatürüne geçerdi” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Yasin Şanlı’yı “kasten öldürme” suçundan suçlu buldu. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine hükmeden mahkeme, sanığı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, geçtiğimiz yıl 19 Temmuz’da Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi’nde meydana gelmişti. Şevki Tanrıkulu, camide namaz kıldığı sırada Yasin Şanlı tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, olay anı güvenlik kameralarına yansımıştı.