Husumetlisini camide namaz kılarken öldürmüştü: Cezası belli oldu

Kayseri’de camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık hakkında karar verildi. Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Kayseri’de aralarında husumet bulunan komşusunu camide namaz kıldığı sırada öldüren sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Yasin Şanlı hakim karşısına çıktı. Maktul Şevki Tanrıkulu’nun ailesinin avukatları, tanık ifadeleri ile video görüntülerinin çeliştiğini belirterek sanığın “canavarca hisle tasarlayarak öldürme” suçundan yargılanmasını talep etti. Ayrıca sanığın annesinin de azmettirici olarak yargılanması istendi.

Savcılık makamı ise sanığın annesine yönelik azmettirme talebinin reddini isteyerek, Yasin Şanlı’nın “canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Yasin Şanlı duruşmada, “Eylemimin savunulacak bir tarafı yok. Her şeyi kabul ediyorum. Ama tasarlama ya canilik durumunu kabul etmiyorum” dedi. Asker kökenli olduğunu ifade eden Şanlı, “Eğer tasarlayarak öldürecek olsaydım cami içerisinde öldürerek maktulü kahramanlaştırmazdım. Eğer tasarlamış olsaydım hukuk literatürüne geçerdi” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Yasin Şanlı’yı “kasten öldürme” suçundan suçlu buldu. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine hükmeden mahkeme, sanığı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, geçtiğimiz yıl 19 Temmuz’da Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi’nde meydana gelmişti. Şevki Tanrıkulu, camide namaz kıldığı sırada Yasin Şanlı tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, olay anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

İzmir'de 15 yıldır aranan şüpheli başkasının kimlik kartıyla yakalandıİzmir'de 15 yıldır aranan şüpheli başkasının kimlik kartıyla yakalandıGündem
Son dakika: Dışişleri'nden Türk gemisine yönelik saldırıya ilişkin açıklamaSon dakika: Dışişleri'nden Türk gemisine yönelik saldırıya ilişkin açıklamaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

camii cinayet
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Dışişleri’nden açıklama geldi
MÜSİAD'ın eski başkanı Bayramoğlu tutuklandı
6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Suç örgütü propagandası yapanlara operasyon
9,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi
Irak'taki Türk askeri birlikleri tahliye edildi
Karadeniz'de Türk tankerine İDA saldırısı!
Türk şirketine ait tanker Karadeniz'de vuruldu
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Aslan'ın yıldızına İngiliz devi kancayı taktı! Aslan'ın yıldızına İngiliz devi kancayı taktı!
Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak? Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak?
Yeraltı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Yeraltı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?