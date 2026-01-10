"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde geniş kapsamlı bir asayiş denetimi gerçekleştirildi. "Huzur İstanbul" adı verilen operasyon kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 534 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 1102 kişi gözaltına alındı.

HAVADAN VE DENİZDEN DESTEKLİ İKİ AŞAMALI DENETİM

Dün gerçekleştirilen uygulama, stratejik olarak iki aşamalı planlandı. İlk etapta 20.00-22.00 saatleri arasında, belirlenen 209 noktada 1310 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. Karadan yürütülen bu çalışmalara bir polis helikopteri havadan, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot ise denizden destek verdi. Operasyonun ikinci ayağında ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1248 personelin katılımıyla umuma açık mekanlar mercek altına alındı.

Uygulama boyunca toplam 359 bin 864 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan aramalarda suç unsurlarına da rastlandı. Ekipler; 19 ruhsatsız tabanca, 1 makineli tabanca, 5 tüfek ve 68 fişek ele geçirdi. Narkotik denetimlerinde ise 774 gram uyuşturucu madde ve 78 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 930 liraya el konuldu.

Ayrıca 547 iş yeri denetlenirken, 17'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 40 kişiye işlem uygulandı.

MİLYONLARCA LİRALIK TRAFİK CEZASI

Denetimlerin trafik güvenliği boyutunda ise 41 bin 551 araç ve 1150 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 696 araç ve motosiklet ile 34 sürücüye cezai işlem uygulandı. 11 aracın trafikten menedildiği denetimlerde, toplam 2 milyon 224 bin 296 lira trafik cezası kesildi.