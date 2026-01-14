Huzurevi cinayetinin detayları rapora girdi: 3 kişiyi öldüren sanıktan kan donduran savunma

Antalya'da yaklaşık 4,5 yıldır barındığı huzurevinden, hakkında tutulan tutanak gerekçesiyle ilişiğinin kesileceği gün üç kişiyi katleden 65 yaşındaki huzurevi sakini İzzettin Süğüt'ün yargılanmasına devam edildi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, sanığın maktullerden Selçuk Goncegül ve Ali Serdar Batır'ı "tasarlayarak", Ahmet Özdemirel'i ise "canavarca hisle" öldürdüğü vurgulandı.

UYKUSUNDA BIÇAKLADI, YARDIMA GELENLERİ AFFETMEDİ

Kan donduran olay, 3 Mayıs 2024 günü saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşandı. Hakkında tutulan tutanaklar nedeniyle tahliye süresi dolan ve o gün çıkışı kesinleşen İzzettin Süğüt, gece yarısı harekete geçti. Süğüt, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen oda arkadaşı Selçuk Goncegül'e (73) uykusunda meyve bıçağıyla saldırdı.

Gürültüyü duyarak odaya koşan diğer huzurevi sakinleri Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel (74) de Süğüt'ün bıçaklı saldırısına uğradı. Olay yerinden yangın merdivenini kullanarak kaçan saldırgan, güvenlik kameralarına elinde çift bıçakla yansıdı. Görüntülerde, Süğüt'ün koridorda karşılaştığı ve yere düşen güvenlik görevlisinin peşinden gittiği anlar da yer aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Selçuk Goncegül ve Ali Serdar Batır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemirel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan İzzettin Süğüt'ü kısa süre sonra Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yakaladı.

Tutuklu sanık İzzettin Süğüt, bugünkü duruşmaya cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Savcının mütalaasına karşı savunma yapan Süğüt, olaydan huzurevi yönetimini sorumlu tuttu. Sanık savunmasında, "Olaya itirazım yok, burada durmayı hak etmiyorum. Bu olayı yapan da, yaptıran da o dönemdeki başhemşire ile şube müdürüdür. Bizi karşı karşıya getiren onlardır. Ben vedalaşacaktım, beni sürtüştürdüler" ifadelerini kullandı.

"KENDİMDEN GEÇTİM, SALDIRDIM"

Sanık Süğüt, ilk duruşmadaki ifadesinde ise olay günü huzurevi müdürünün kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şu iddialarda bulunmuştu: "Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz' dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu. Televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum."

Mahkeme heyeti, sanığa mütalaaya karşı ek savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.