Huzurevinde yangın paniği: Alevler içinde kaldılar

İstanbul Maltepe’de bulunan üç katlı bir huzurevinin özel bakım ünitesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen bazı yaşlılar hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Huzurevinde yangın paniği: Alevler içinde kaldılar
Yayınlanma:

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir huzurevinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının, huzurevinin özel bakım ünitesinde başladığı bildirildi. Adatepe Caddesi üzerindeki huzurevinden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangın mahalline ulaşarak müdahaleye başladı. Huzurevinde kalan yaşlılar, itfaiye ekipleri ile huzurevi personeli tarafından hızla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bazı yaşlılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Akaryakıtta peş peşe indirim! İşte 9 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıtta peş peşe indirim! İşte 9 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul yangın
Günün Manşetleri
Çin’in 6. nesil savaş uçağı J-36 sahnede
İstanbul ve Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu
İklim Kanunu Teklifi geri çekilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu açıklaması
Gazze'deki can kaybı 50 bin 810'a ulaştı
CHP’li Başkan Umut Yılmaz’dan zehir zemberek istifa açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 şehre genelge
Çin’den ABD’ye vergi resti
Kapıkule'de rüşvet operasyonu
Bayramda yollar kan gölüne döndü
Çok Okunanlar
Akaryakıtta peş peşe indirim! Akaryakıtta peş peşe indirim!
7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor!
Altın fiyatlarında şok dalgalanma Altın fiyatlarında şok dalgalanma
10 ilde tehlike alarmı! 10 ilde tehlike alarmı!
CHP’de olağanüstü kurultay krizi CHP’de olağanüstü kurultay krizi