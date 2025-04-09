Huzurevinde yangın paniği: Alevler içinde kaldılar
İstanbul Maltepe’de bulunan üç katlı bir huzurevinin özel bakım ünitesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen bazı yaşlılar hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir huzurevinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının, huzurevinin özel bakım ünitesinde başladığı bildirildi. Adatepe Caddesi üzerindeki huzurevinden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangın mahalline ulaşarak müdahaleye başladı. Huzurevinde kalan yaşlılar, itfaiye ekipleri ile huzurevi personeli tarafından hızla tahliye edildi.
Dumandan etkilenen bazı yaşlılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı