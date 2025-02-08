İBB açıkladı: İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte üç gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezinde 1 ila 3 santimetre, yüksek ve kuzey kesimlerde ise 5 ila 15 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldüğünü açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İBB açıkladı: İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
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 Yağışların bugünden itibaren etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 5-7 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İBB’den yapılan açıklamada, İstanbul'u etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, yoğun kar yağışıyla birlikte günlük yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi. Kentte kış şartlarıyla mücadelede farklı kurumların sorumluluk üstlendiği vurgulanırken, toplam 4 bin 140 kilometrelik yol ağının çeşitli birimler tarafından kontrol edildiği ifade edildi.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları kapsamında, 11 bin 916 personel ile 3 bin 375 araç ve iş makinesi sahada görev aldı. Metro girişleri, otobüs durakları, meydanlar ve ana arterler başta olmak üzere birçok noktada toplam 1.621 ton tuz ve 35 ton solüsyon kullanılarak yolların açık tutulması sağlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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