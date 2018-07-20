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İBB Ulaşım Yönetim Merkezi duyurdu! o seferler iptal

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi 22 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları nedeniyle bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi duyurdu! o seferler iptal

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

İstanbullular dikkat!  22 Temmuz 2018 Pazar günü 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları nedeniyle bazı seferler iptal olmuştur. İptaller;

10:35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi
15:00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi
13:35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu
18:00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi
Emirgan kalkışlı 10:00-11:00-12:30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - A.Hisarı - Bebek) seferi
Bebek kalkışlı 10:30- 12:00- 13:30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - A..Hisarı - Bebek) seferi
Sarıyer kalkışlı 07:20 Sarıyer - Eminönü seferinin Kanlıca uğraması
08:00-12:00 saatleri arasında Kanlıca iskelesinin yarışçı ve görevliler dışındaki kişilere kapatılacaktır.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ibb #ulaşım #sefer #Deniz
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