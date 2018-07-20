İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:
İstanbullular dikkat! 22 Temmuz 2018 Pazar günü 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları nedeniyle bazı seferler iptal olmuştur. İptaller;
10:35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi
15:00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi
13:35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu
18:00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi
Emirgan kalkışlı 10:00-11:00-12:30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - A.Hisarı - Bebek) seferi
Bebek kalkışlı 10:30- 12:00- 13:30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - A..Hisarı - Bebek) seferi
Sarıyer kalkışlı 07:20 Sarıyer - Eminönü seferinin Kanlıca uğraması
08:00-12:00 saatleri arasında Kanlıca iskelesinin yarışçı ve görevliler dışındaki kişilere kapatılacaktır.
ulusal.com.tr
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi 22 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları nedeniyle bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle: