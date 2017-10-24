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İBB'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı (25 Ekim Çarşamba İstanbul hava durumu)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yarın (25 Ekim Çarşamba) İstanbul için kuvvetli yağış ve yüzgar uyarısı yaptı.

İBB'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı (25 Ekim Çarşamba İstanbul hava durumu)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yarın (25 Ekim Çarşamba) İstanbul için kuvvetli yağış ve yüzgar uyarısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen sağanak yağmurun perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte rüzgârında kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği tahmin ediliyor. Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer,  bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor."


ulusal.com.tr

Etiketler; #ibb #istanbul #sağanak yağış
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