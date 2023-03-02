İBB deprem kredisine kimler başvurabilir?
Asrın felaketinin ardından birçok uzman isimler, İstanbul'da depremin meydana gelebileceğini açıkladı. Uzmanlar, İstanbul'da olası deprem halinde eski binalar nedeni ile çok fazla hasar görebileceğini ekledi. Olası depremde riskli binalar için İBB, deprem kredisi veriyor. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
deprem tedbirleri çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için sunduğu 1 milyon liralık kredinin detayları belli oldu.
• Yenilenme projesinde bankalarca kullandırılacak konut kredilerinin faizlerini İBB ödeyecek.
• Kredi anapara üst limiti 1 milyon lira, vadesi de azami 10 yıl olacak.
• Öncelikli olarak riskli yapı grupları ele alınacak.
• Hane içi toplam gelirin asgari ücretin (8 bin 500 TL) iki katından fazla olmaması gerekiyor.
ARANAN ŞARTLAR
• Faiz desteğinden yararlanacak yapının öncelikle riskli yapı olarak tespit edilmesi,
• İstanbul Yenileniyor kapsamında KİPTAŞ ile uzlaşmaya varılması,
• Bir kişinin en fazla bir konut için faiz desteğinden yararlanması.
ÖDEME PLANI
Kredi kullanan vatandaş birinci yıl her ay ortalama 2 bin 700 TL taksit ödeyecek.