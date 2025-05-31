İBB'ye yönelik yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul merkezli dört ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 33 şüpheliden 21’i sağlık kontrolünden geçirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İBB'ye yönelik yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının yanı sıra, Aziz İhsan Aktaş’ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece ve Beşiktaş Belediyelerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerine yönelik soruşturmalar kapsamında toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 33 şüpheli emniyete götürülürken, 21’i sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yürütülen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de bulunuyor.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3’ünün cezaevinde, 3’ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Firari durumda olan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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