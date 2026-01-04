İbrahim Gümüştekin saldırısında 3 tutuklama: El bombası ve AK-47 ele geçirildi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin’in silahlı saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Olay, 30 Aralık günü saat 04.15 sıralarında Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Gümüştekin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında eyleme iştirak ettiği tespit edilen 3 şüphelinin yakalandığı ve sevk edildikleri **Sulh Ceza Hakimliği**nce tutuklandıkları bildirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Devam eden çalışmalarda, eylemi bizzat gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli dahil olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve bunlara ait 7 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Başsavcılık, olay kapsamında tespit edilen firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.