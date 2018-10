Kilis'te yaşayan 48 yaşındaki inşaat ustası İbrahim Uysal, 28 yıl önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı eğitim hayatına, yeniden girdiği üniversite sınavında Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü kazanarak geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Uysal, 1990 yılında girdiği üniversite sınavında Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümünü kazandı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakarak baba mesleği olan inşaatçılığa başladı.



Eğitim hayatını yarıda bırakmak içinde ukde olan Uysal, kalp rahatsızlığı nedeniyle işini de bırakmak zorunda kalınca vaktini kitap okuyarak geçirmeye başladı.



Bu sırada eşi ve çocuğunun desteğiyle yeniden üniversite sınavına hazırlanan Uysal, KİYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü kazanarak 28 yıl sonra da olsa hayalini gerçekleştirerek okul sıralarına döndü.



Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitimini maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakmış olmanın üzüntüsünü yıllarca yaşadığını söyledi.



Üzüntüsünün bu yıl felsefe bölümünü kazanmasıyla sevince dönüştüğünü vurgulayan Uysal, "Bugün 28 yıllık hayalimin gerçekleştiği gündür. Maddi imkansızlıklar yüzünden üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış olmanın bende yarattığı hayal kırıklığı ve üzüntü 28 yıl boyunca rüyalarıma girdi. Tekrar üniversite okumanın ve öğrenci olmanın heyecanını sürekli yaşadım." diye konuştu.



Uysal, üniversiteyi bırakınca baba mesleği inşaat ustalığı yaptığını dile getirerek yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası işini de bırakmak zorunda kaldığını aktardı.



"Oğlum maddi olarak beni destekledi"



İş hayatının sona ermesiyle zamanının büyük kısmını kitap okuyarak geçirdiğini ve bu durumun yıllarca devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu süreçte en büyük destekçim olan eşim ve o dönem lisede olan çocuğum beni okumam konusunda sürekli desteklediler. Özellikle üniversiteye gitmem için yol gösterdiler. Ben de bir karar verdim, hem rüyalarımı gerçekleştirmek hem de kaldığım yerden devam edebilmek adına üniversiteye hazırlandım ve felsefe bölümünü kazandım. Felsefe bölümü bana göre, hayatı daha anlamlı kılmaya dair soruların başlangıcıdır. Bu anlamda da felsefeye dair özel ilgim var. Özellikle eşim üniversiteyi kazandığımda çok sevindi ve her daim desteğini benden esirgemedi. Şu an kendi mesleğini eline alan oğlum da maddi anlamda beni destekleyerek okumam konusunda beni teşvik etti. Onlara teşekkür ediyorum."



Öğrencilerden eğitim gördükleri bölümleri bir meslek aracı olarak görmemelerini, bölümlerini aşkla okumalarını isteyen Uysal, ancak o zaman başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.



Son yıllarda felsefe bölümlerinin kapatılmasına yönelik bazı teklifler gündeme geldiğini ifade eden Uysal, "Felsefe bölümleri kapatılmasın. Toplumun felsefeye ihtiyacı var. Nasıl ki Farabi, İbni Sina ve İbn Rüşd bu topluma öncülük ettiyse tekrar bu büyüklerin yetişebilmesi için felsefe bölümlerine ihtiyaç var." dedi.



"Olaylara bazen farklı bakmamı sağlıyor"



Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yıldız Burcu Doğan da Uysal'ı derste ilk gördüğünde küçük bir şaşkınlık geçirdiğini belirtti.



Kendisini geliştirmek isteyen her bireyin açık öğretim de dahil okuması gerektiğine işaret eden Doğan, "Arkadaşımızın birikimi var ve altyapısı çok iyi. Okuyan bir insan olduğu için dersleri zenginleştiriyor. Diğer öğrencilerin bir şeyler öğrenmesini, benim olaylara bazen farklı bakmamı sağlıyor." diye konuştu.