İçeri girer girmez ateş etmeye çalıştı! İş yeri sahibiyle müşterinin hamlesi faciayı önledi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, husumetli olduğu şahsın döviz bürosuna silahlı saldırı düzenleyen zanlı, iş yeri sahibi ve bir müşteri tarafından yaşanan arbede sonucu etkisiz hale getirildi.
Olay, 14 Mayıs tarihinde Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan B.K. isimli şahıs, S.D.’ye ait işletmenin önüne gelerek silahını ateşledi.
DÖVİZ BÜROSUNA DIŞARIDAN KURŞUN YAĞDIRDI
Saldırgan ilk etapta iş yerine girmeden önce dışarıdan silahıyla kurşun yağdırdı. Olay sonrasında bölgede yapılan adli incelemeler neticesinde, ateşlenen silahlardan çıkan 3 kurşunun doğrudan iş yerine isabet ettiği tespit edildi. Dışarıdan yaptığı atışların ardından silahıyla birlikte içeri giren B.K., asıl hedefi olan ve geçmişte husumet yaşadığı işletme sahibi S.D.'yi vurmaya çalıştı.
İçeri giren silahlı şahıs ile iş yeri sahibi arasında başlayan gerginlik hızla fiziksel bir mücadeleye dönüştü. O esnada büroda bulunan bir müşterinin de işletme sahibine destek vermesiyle saldırgana doğrudan müdahale edildi. S.D. ve müşterinin ortak hamlesi sonucu yaşanan boğuşmada B.K., silahını iş yeri sahibine karşı ateşleyemeden etkisiz hale getirildi.
İhbar üzerine çok kısa sürede Atatürk Caddesi'ndeki olay yerine intikal eden polis ekipleri duruma müdahale etti. İş yeri sahibi ve müşteri tarafından kontrol altında tutulan fail B.K., emniyet güçlerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki adli işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı makamlarca adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.