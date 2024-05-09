İçinde hasta olan ambulans alev aldı

Olay, Hatay’da meydana geldi. Hasta taşıyan seyir halindeki ambulans alevlere teslim oldu.

İçinde hasta olan ambulans alev aldı
Editör: Yağmur Biçen

Antakya ilçesi Çevreyolu Çekmece kavşağı mevkiinde  çevre yolunda ilerleyen hasta taşıyan ambulansın motor bölümü yanmaya başladı.

Durumu fark eden şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta dışarı çıkarıldı. Ambulanssa alev alev yandı. Yanan ambulans kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Araçta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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