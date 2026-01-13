İçişleri Bakanı açıkladı: İzmir'de 1.6 ton uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir genelinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon kapsamında bir uyuşturucu imalathanesi deşifre edilirken, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

SOKAKTAKİ SATICIDAN ÜRETİM MERKEZİNE

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yürütüldüğünü bildirdi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, zehir tacirlerinin organize bir şekilde hareket ettikleri belirlendi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İmalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda, 1 uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kilogram ham madde ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda emeği geçen jandarma ekiplerini tebrik etti.