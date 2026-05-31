İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yola çıkacaklara acil çağrı! "Sakın bunu yapmadan devam etmeyin"

Bakan Çiftçi, kazaların önüne geçilmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması amacıyla emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları ve yorgunluk yönetimi gibi hayati kuralları hatırlatarak sürücüleri yakın markaja aldı.

"Hem Ön Hem Arka Koltukta Emniyet Kemerini Takın"

Dönüş yolculuğunun dikkatsizlik ve acele nedeniyle hüzne dönüşmemesi gerektiğinin altını çizen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın. Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın; her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın. Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım."

Kolluk Kuvvetlerine Teşekkür

Bakan Çiftçi, tatil mesaisi nedeniyle 81 il genelinde denetim noktalarında görev başında olan güvenlik güçlerini de unutmadı. Bakan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun."