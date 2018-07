İçişleri Bakanı Soylu "21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl 18 bin 426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. Önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, pazar günü 15 Temmuz münasebetiyle Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki törene katıldığını söyledi.

Salonda bulunan polis adaylarını sadece "kadro alsınlar veya iş sahibi olsunlar" diye değil, bu ülkenin çok ihtiyacı olduğu için emniyet teşkilatına aldıklarını dile getiren Soylu, dünyada kötülüklerin ve suçun arttığını, kötü insanların boş durmadığını, suç örgütlerinin her gün yeni bir suç, yeni bir acı icat ettiklerini aktardı.



Terörün artık küresel bir şirket gibi küresel bir akılla yönetildiğini, yıllardır Türkiye'de bir şekilde varlığını sürdüren DHKP/C ve PKK'ya, DEAŞ ile FETÖ gibi örgütlerin eklendiğini hatırlatan Soylu, "Dün gece Şırnak kırsalında, Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı 7 tane teröristi gördü hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı. Orayı kontrol altına aldılar ve ardından hemen uçaklar istedik. Bir taraftan insansız hava aracımız, bir taraftan da uçaklarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde 7 teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.Küresel suç örgütleri tarafından ahlaka saldırıldığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

Ülkenin huzuru ve güveni için büyük bir gayret içinde çalıştıklarını aktaran Soylu, "Özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerimizde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalışıyoruz. Emniyet teşkilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul’da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl için 18 bin 426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız." ifadelerini kullandı.



"Suçların aydınlatma oranlarında ciddi artışlar elde ettik"

Türkiye'deki suç oranlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yılın ilk altı ayında mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta yüzde 29,2 toplamda ise yüzde 17,2 azalma oldu. Suçların aydınlatma oranlarında ciddi artışlar elde ettik. Yani, adımlar atıyoruz, attığımız adımların karşılığını da huzur olarak, asayiş olarak, can ve mal emniyeti olarak görüyoruz ve elbette ki terörle mücadele. Var gücümüzle bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Teknolojiyse teknoloji, silahsa silah, cesaretse cesaret, fedakarlıksa fedakarlık, siyasi iradeyse siyasi irade. Hem polisimize, hem jandarmamıza yeni insansız hava araçları, yeni personeller alıyoruz ve bunların bütün alanlarını sıkıştırıyoruz."

Soylu, Karadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu'da polislerin peşine düştüğü teröristlerin kaçmak için her yolu denediğini belirterek, "Ama Allah’a şükür evlatlarımız bunları fare gibi kapana kıstırmıştır ve kıstırdıkları yerde de gereğini yerine getirmektedirler. Özellikle sınır ötesi ve yurt içinde bulunan çok sayıda PKK'dan kaçarak ülkemize teslim olanlar var. Yaptığımız çalışmalarla sadece terör örgütüne darbe vurmuyor aynı zamanda onların yıllardan beri yapmaya çalıştığı oradaki korku salanları da engellemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Terör bu topraklarda artık tarihe gömülecektir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, milletin de devletine sahip çıktığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Terör bu topraklarda artık tarihe gömülecektir. Ne PKK'sı, ne DEAŞ'ı, ne FETÖ'sü, ne DHKP-C’si. Bu topraklarda bir daha adı anılmayacaktır. Bizim bir iddiamız var. Türkiye’yi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak istiyoruz ve İstanbul’u da dünyanın en güvenli metropolü yapmak istiyoruz. Bunu yapabiliriz, yapmaya kararlıyız. Bir irade ortaya koyuyoruz, birtakım önlemler ve tedbirler alıyoruz, kapasite arttırıyoruz ve bunların meyvesini görüyoruz. Türkiye'yi dünyanın en huzurlu ülkesi yapacağız ve inşallah bunun mimarları da bu salondaki ve Türkiye’nin diğer polis okulu salonlarındaki kardeşlerimiz, bu teşkilata emek vermiş büyükleriniz ve ağabeyleriniz olacaktır. Hiç merak etmeyin, geçmiş büyükleriniz, şehitlerimiz de manevi varlıklarıyla sizlere destek olacaktır."