İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın dokuz gün süren tatilinde sürücülerin emniyet kemerlerini takmalarının kritik önemini sürekli olarak hatırlattıklarını ifade etti ve tatilden dönen sürücülere emniyet kemeri kullanımını ihmal etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan emniyet kemeri uyarısı
Editör: Yağmur Biçen
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Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda, Kütahya'da trafik kazası geçiren yolcuların, kazadan yaklaşık bir saat önce Eskişehir'de trafik denetleme ekipleri tarafından emniyet kemeri takmalarının sağlandığını gösterdi.

Bayram tatili süresince trafik ekiplerinin sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden ve yolculuk esnasında araç içinde emniyet kemerinin önemine dair mesajlar yayınladıklarını belirtti.

Yerlikaya, trafik polislerinin otobüslerde de emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirdiğini, bunun en dikkat çekici örneğinin Bursa'dan Antalya'ya seyahat eden bir otobüste yaşandığını aktardı.

Trafik ekiplerinin otobüs yolcularına emniyet kemerinin hayati önemi hakkında uyarılarda bulunduğunu ve bu sayede hayatların kurtulduğunu ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Ne yazık ki otobüs Kütahya'da bir şarampole devrildi. Fakat şans eseri yolcularımız emniyet kemerlerini takmışlardı. Kazada beş vatandaşımız hafif şekilde yaralandı ve yapılan tedavilerin ardından hastaneden ayrıldılar. Kazayı atlatan yolcular, Eskişehir'den ayrılmadan önce trafik polislerinin otobüslerini denetlediğini ve emniyet kemeri hakkında uyarıda bulunduklarını ifade ettiler.

Değerli sürücülerimiz, Kurban Bayramı tatilinin dönüşü devam ediyor. Yollarda yoğun trafik akışı mevcut. Lütfen trafik kurallarına riayet edelim ve emniyet kemerlerimizi takalım. Cep telefonlarımızı kullanırken dikkatli olalım. Bu uyarıları göz önünde bulunduralım ki, tatilin sonu güzelliklerle dolu olsun."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# emniyet kemeri # içişleri bakanlığı
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