İçişleri Bakanlığı "sarı" kodla uyardı: Yarın kar ile sağanak beklenen iller belli oldu
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yarın (25 Şubat Çarşamba) beklenen kuvvetli kar ve sağanak nedeniyle bazı iller için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgeler açıklandı.
Yayınlanma:
Kuvvetli sağanak beklenen iller
Adana
Osmaniye
Hatay
Kahramanmaraş
Samsun (doğusu)
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Yoğun kar beklenen şehirler
Zonguldak
Bartın
Karabük
Düzce (doğusu)
Bolu (kuzeyi)
Kastamonu (kuzeyi)