İçişleri Bakanlığı "sarı" kodla uyardı: Yarın kar ile sağanak beklenen iller belli oldu

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yarın (25 Şubat Çarşamba) beklenen kuvvetli kar ve sağanak nedeniyle bazı iller için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgeler açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Kuvvetli sağanak beklenen iller

Adana

Osmaniye

Hatay

Kahramanmaraş

Samsun (doğusu)

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Yoğun kar beklenen şehirler

Zonguldak

Bartın

Karabük

Düzce (doğusu)

Bolu (kuzeyi)

Kastamonu (kuzeyi)

