İçişleri Bakanlığı'ndan 16 il için "Sarı" alarm! O bölgelere gök gürültülü sağanak geliyor
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler ışığında Türkiye’nin geniş bir kesimini etkileyecek hava muhalefetine karşı sosyal medya hesabı üzerinden "sarı" kodlu uyarı yayınladı.
Toplamda 16 ili kapsayan bu uyarı, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların beraberinde getirebileceği risklere karşı vatandaşları teyakkuza geçirdi.
16 İLDE SARI ALARM: HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Ankara
Bolu
Karabük
Kastamonu
Çorum
Amasya
Tokat
Sinop
Samsun
Ordu
Çankırı
Kırıkkale
Yozgat
Sivas
Edirne
Kırklareli
YEREL KUVVETLİ SAĞANAK VE YILDIRIM RİSKİ
Açıklamada, beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak şiddetini artırabileceği vurgulandı. Özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen hava durumu nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar şu şekilde sıralandı:
Ani sel ve su baskınları,
Yıldırım düşmesi,
Yağış anında kuvvetli rüzgar,
Yerel dolu yağışı,
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar.
Bakanlık, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan ve trafikte seyir halinde olan vatandaşların, güncel meteorolojik verileri takip ederek tedbirli olmaları çağrısında bulundu.