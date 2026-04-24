İçişleri Bakanlığından birçok il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve fırtına bekleniyor
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verileri doğrultusunda Türkiye'nin doğusu ve kuzeyindeki çok sayıda il için "sarı" kodlu alarm verdi. Sağanak, kar yağışı ve fırtınanın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşlar sel, çığ ve çatı uçmalarına karşı uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son veriler ışığında, kuvvetli yağış ve fırtına tehlikesine karşı "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı bir Türkiye haritası yayımladı.
Yapılan değerlendirmelere göre; Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Yağışlar, Ardahan ve Bayburt dolaylarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek.
Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Bingöl'de ise yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, öğle saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanağa, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği öngörülüyor.
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ, DOĞU ANADOLU'DA FIRTINA
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz şeridinde yer alan Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların görüleceği aktarıldı.
Beklenen şiddetli hava olayları nedeniyle yaşanabilecek afet risklerine karşı teyakkuza geçildi.
İçişleri Bakanlığı, yaptığı bilgilendirme paylaşımında vatandaşların alması gereken önlemlere dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."