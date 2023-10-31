İçişleri Bakanlığından Çocuk İstismarcılarına Operasyon

İnternette çocuk müstehcenliğine ilişkin, İstanbul merkezli 48 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonunda 50 zanlı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından Çocuk İstismarcılarına Operasyon

Çevrim içi çocuk müstehcenliğine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 48 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.

Zanlıların, Telegram uygulaması üzerinden grup kurarak çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satışa sunduğu ve çeşitli kanallar ile ödemeler aldığı belirlendi.

Yerlikaya, operasyon kapsamında tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu bildirdi.

# içişleri bakanlığı
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