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İçme suyu borusundaki ağaç kökü mahalleyi susuz bıraktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde su kesintisi yaşanan mahallede yapılan incelemede, içme suyu borusunda 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü bulundu.

İçme suyu borusundaki ağaç kökü mahalleyi susuz bıraktı

Alınan bilgiye göre, Nusaybin'in Akağıl Mahallesi'nde su kesintisi yaşandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Nusaybin Şubesi ekiplerince içme suyu hatlarında inceleme yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu içme suyu borusunun içinde yaklaşık 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü tespit edildi. Borunun içindeki kökleri kesen ekipler, borunun hasar almaması için kontrollü şekilde kökleri çıkardı.

Daha sonra mahalleye yeniden içme suyu verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #marsu #Nusaybin ilçesi #mardin
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