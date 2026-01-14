İçme suyuna deterjan döken eski muhtar ve ekibine hapis cezası

Yalova’da içme suyuna yönelik sabotajla ilgili yargı süreci tamamlandı. Kentin içme suyunu sağlayan arıtma tesisine deterjan atılması nedeniyle açılan davada, aralarında görevinden uzaklaştırılan bir muhtarın da bulunduğu üç sanık hakkında mahkûmiyet kararı verildi.

Olay, 29 Ocak 2025’te Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi’nde görevli personelin suda aşırı köpüklenme fark etmesiyle ortaya çıktı. Tedbir amacıyla kent genelinde su kesintisine gidildi. Arıtma havuzundaki yaklaşık 15 bin litre su tahliye edilirken, tesiste kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı. Yapılan incelemelerde, kentin içme suyunu besleyen Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde, deterjan atıldığı belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI ŞÜPHELİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, jandarma ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, olayın yaşandığı saatlerde Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk’un aracının dere çevresinde olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, daha önce tesisten işten çıkarılan eski çalışanlar Gökhan Karaman ve Selçuk Akbaba ile birlikte muhtar Tutuk gözaltına alındı.

5’ER YIL HAPİS CEZASI

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti; suçun işleniş biçimini, sanıkların kastının yoğunluğunu ve halk sağlığı üzerinde oluşturduğu tehlikenin ağırlığını dikkate aldı.

Mahkeme, eski muhtar Yüksel Tutuk ile Selçuk Akbaba ve Gökhan Karaman’ı “içilecek suları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek” suçundan ayrı ayrı 5’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Verilen hüküm, çevre suçları ve kamu sağlığına yönelik eylemler açısından dikkat çeken bir karar olarak kayıtlara geçti.