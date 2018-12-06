Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir köyün içme suyuna atık motor yağı karıştırıldığı iddia edildi. Köylüler depoya su taşıyan boruları kırık görünce yetkililere haber verdi. İncelenmek üzere sudan numune alınırken, Jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

İçme suyuna atık motor yağı karıştırıldığını iddia ettiler, kanıt olarakta suyun üzerinde oluşan yağ tabakasını gösterdiler.



Olay Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde yaşandı. İçme suyuna atık yağ karıştırıldığı iddası nedeniyle bütün köylü gerçeği bulmak için seferber oldu.



Olayın peşini bırakmayan köy halkı 21 kilometre mesafedeki yayladan gelen suyun 17'inci kilometresinde boruların kırıldığını fark etti.



Araştırmalar yapan muhtar Nedim Hıdıroğlu, "Sudan numune aldık, sağlık müdürlüğü, jandarma ve kaymakamlığa haber verdik." dedi.



Yaklaşık bin kişinin yaşadığı köyde incelemeler nedeniyle evlere su verilemiyor.



Jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlattı.



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