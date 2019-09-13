İddaa esnafı makine kapattı

İdda esnafı darbe üstüne darbe yedi. Önce teminatlar dolardan Türk Lirasına çevrildi. Şimdi de bir gecede yüzde 7,2 olan komisyonları yüzde 4,1’e düşürüldü.

Altı bin iddia esnafının temsilcileri, Süper Toto Teşkilat Başkanlığı yetkilileriyle Ankara’da görüştü. Ancak sonuç esnafın aleyhine çıktı. Bunun üzerine esnaf iki gün botunca Türkiye genelinde iddia makinelerini kapattı.

Ulusal Kanal’a konuşan İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, iki günde devletin uğradığı zarara dikkat çekti.

Esnafın tefeciye itildiğini belirten Çakmak, yasa dışı bahislerin önümüzdeki dönemde artacağı uyarısı yaptı.

İddia ve şans oyunları esnafı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi.

3 büyükşehirde başlayıp Türkiye’ye yayılan iddia ve şansa oyunları makinelerinin çalıştırılmaması eylemi İstanbul ve Ankara’da devam ediyor.



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