İddianame tamamlandı: Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

Burdur'da yasak ilişki kavgasında öldürülen Özge Bedir cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olaya dair yeni detaylar gün yüzüne çıkarken, arkadaşının sevgilisinin karısını öldüren Tülay A.'nın cinayetin ardından üzerindeki kanlı elbiseleri, drama dersinde kullandığı kostüm kıyafetler ile değiştirdiği tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Tülay A., arkadaşı Seray Ö. (25) ile birlikte, daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.'nin (35) evine gitti. Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmana girerek Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile görüşmek istedi. Kapıda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Tülay A., çıkan arbedede Bedir'i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra Seray Ö. tarafından yapılan 112 ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İki çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede sanıkların alması istenen cezalar netleşti. Savcılık, sanık Tülay A.'nın Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesi çerçevesinde "tasarlayarak kasten öldürme", TCK 116. maddesi çerçevesinde "konut dokunulmazlığını ihlal" ve 6136 sayılı Kanun çerçevesinde "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Sanık Seray Ö. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan, maktul Özge Bedir'in eşi Adnan B. hakkında ise yine aynı madde kapsamında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"ADNAN B. İLE YAKLAŞIK 3 YILDIR İLİŞKİ YAŞADIM"

Şüpheli Seray Ö. savunmasında, Adnan B. ile yaklaşık 3 yıldır ilişki yaşadığını anlattı. İlişkinin ilk dönemlerinde Adnan B.'nin evli olduğunu bilmediğini, durumu öğrendikten sonra ayrıldığını ancak Adnan B.'nin boşanacağını söylemesi üzerine barıştıklarını ifade etti. Seray Ö., Adnan B.'nin eşine ilişkilerini anlatmadığını fark edince Özge Bedir'i telefonla arayarak durumu bildirdiğini ve WhatsApp üzerinden birlikte çekilmiş fotoğraflarını gönderdiğini belirtti.

Seray Ö., olay günü olan 10 Haziran 2025 tarihinde gece saatlerinde Adnan B.'nin Tülay A.'nın evine geldiğini, kendisine hakaret ettiğini ve sabah saatlerinde ayrıldığını söyledi. Aynı gün Özge Bedir'in açtığı davaya ilişkin şikayetin geri çekildiğine dair tebligat geldiğini belirten Seray Ö., saat 17.00 sıralarında Adnan B.'nin kendisini aradığını kaydetti. Seray Ö., bu görüşmede Adnan B.'nin kızını alarak evden çıktığını ve eşinin evde yalnız olduğunu söylemesi üzerine, bu konuşmayı Adnan B.'den Özge Bedir ile görüşmeleri yönünde bir mesaj olarak algıladığını aktardı.

"TÜLAY GÖRÜŞMEYE GİTTİ, BEN SOKAKTA BEKLEDİM"

İfadesinde olay anını anlatan Seray Ö., Tülay A.'nın kendisine "sen gelme sorun çıkmasın" diyerek Özge Bedir ile kendisinin görüşmek istediğini söylediğini belirtti. Saat 18.00 sıralarında siteye gittikleri, kendisinin sitenin iki alt sokağında beklediği, Tülay A.'nın ise eve çıktığı öğrenildi. Yaklaşık 15-20 dakika beklediğini ve bu sırada Ö. isimli arkadaşıyla telefonda konuştuğunu ifade eden Seray Ö., Tülay A.'nın geri döndüğünde ellerinin çantanın içinde olduğunu ve kendisine "sus ve yürü" dediğini söyledi. Seray Ö., durmadan yaklaşık 40 dakika sokaklarda dolaştıklarını, Tülay A.'nın üzerindeki gömlek ve eteğin kanlı olması ve kanların yere damlaması nedeniyle çıkartıldığını anlattı.

Cinayet şüphelisi Tülay A. ise olay günü yanında siyah bir çanta bulunduğunu, çantanın içinde drama dersinde kullandığı kostüm kıyafetler, güneş gözlüğü, tansiyon ilaçları, cüzdan, anahtar, eldiven, koli bandı ve siyah maske olduğunu belirtti. Seray Ö. ile yürürken Adnan B. ile sık sık telefonla görüştüklerini ifade eden Tülay A., Adnan B.'nin kızını alarak çıktığını ve eşinin yalnız olduğunu söylediğini doğruladı. Tebligattaki adrese giderek konuşmaya karar verdiklerini belirten Tülay A., Seray Ö.'yü site girişini gören bir noktada bıraktığını, kapıda kendisini tanıttığını ve Özge Bedir'in kendisini içeri davet ettiğini iddia etti.

"BIÇAKLA SALDIRIYA UĞRADIM"

Eve girdikten sonra kapının kilitlendiğini duyduğunu öne süren Tülay A., Özge Bedir'in mutfaktan bıçak benzeri bir alet alarak kendisine hakaret ettiğini söyledi. Bu sırada Özge Bedir'in bileklerini duvara yaslayarak parmak uçlarını kestiğini, ellerinin kanlar içinde kaldığını iddia eden sanık, yaşanan arbedede bıçağın el değiştirdiğini anlattı. Tülay A., arbede sırasında Özge Bedir'in boğazının kanadığını gördüğünü belirtti.

Savunmasında, eve zarar verme amacıyla gitmediğini ve yanında bıçak bulunmadığını öne süren Tülay A., Özge Bedir'in saldırısı karşısında kendini korumak amacıyla hareket ettiğini savundu. Adnan B.'nin kışkırtıcı sözleri nedeniyle kendisi ve Seray Ö.'yü karşı karşıya getirdiğini iddia eden Tülay A., Adnan B.'den şikayetçi olduğunu ifade etti. Şüpheli Adnan B. ise polisteki ifadesini aynen tekrar ettiğini belirterek suçlamaları reddetti.

Adnan B., Seray Ö. ile yaklaşık 1,5 yıldır ilişki yaşadığını ve Güvendik Pastanesi'nde çalıştığı dönemde tanıştıklarını söyledi. Eşinin bu ilişkiyi bir yıl boyunca bilmediğini, Seray Ö.'nün gönderdiği fotoğraflarla durumun ortaya çıktığını belirten Adnan B., eşinin kendisini terk ettiğini ancak 10 gün sonra barışarak yeniden bir araya geldiklerini anlattı. Eşiyle barıştıktan sonra Seray Ö. ile iletişimini kestiğini savunan Adnan B., buna rağmen Seray Ö.'nün gizli numaralar ve kuzeni aracılığıyla kendisine ulaşmaya çalıştığını öne sürdü.

KAMERA VE HTS KAYITLARI CİNAYETİ AYDINLATTI

İddianamede yer alan kamera inceleme tutanaklarına göre, sanıkların olay günü birlikte hareket ederek maktulün evine yürüdükleri görüntülerle belirlendi. Olay sonrası sanıkların yeniden kamera kayıtlarına yansıdığı, bu görüntülerde kıyafet ve güzergah değişikliği yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Savcılık, olay sonrası görüntülerde sanıklardan birinin farklı kıyafetlerle kayıtlara girmesini ve bir süre sonra tekrar kıyafet değiştirerek ilk haline dönmesini delil karartmaya yönelik davranış olarak değerlendirdi.

İddianamede ayrıca sanıklar ve maktul arasındaki HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, taraflar arasında çok sayıda görüşme ve mesajlaşma tespit edildiği belirtildi. Dijital incelemelerde, sanıklardan birine ait telefonda maktule yönelik tehdit içerikli mesajlar ve ses kayıtları bulunduğu, bu kayıtların husumetin boyutunu ortaya koyduğu vurgulandı. Savcılık, sanıkların savunmalarının hayatın olağan akışıyla örtüşmediği, kamera kayıtları ve dijital verilerin olayın tasarlanarak gerçekleştiğini gösterdiği kanaatine vardı. İddianame Burdur Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.