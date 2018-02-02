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İDO'dan sefer iptalleri (3 Ocak iptal olan seferler)

İDO 3 Ocak Cumartesi günü bazı seferlerini iptal etti. İptallerin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi

İDO'dan sefer iptalleri (3 Ocak iptal olan seferler)

İstanbul'da 3 Ocak Cumartesi günü yaşanacak olumsuz hava nedeniyle bazı deniz seferleri de iptal ediliyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün saat 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü servisleri yapılmayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #İstanbul Deniz Otobüsleri #ido
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