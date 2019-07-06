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İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü seferleri başladı.

İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı

Tekirdağ-Marmara Adası ve Avşa Adası hattı saat 10.15 itibarıyla gerçekleştirilen ilk seferle açıldı. 

Adalara ulaşımda zaman avantajı sağlayan seferlere ilk gün Tekirdağ halkı büyük ilgi gösterdi.

1 Eylül'e kadar sürecek seferler, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Tekirdağ'dan arabalı vapurla 2,5-3 saatte gidilen Avşa Adası'na, deniz otobüsüyle 1,5 saatte ulaşılabilecek.

Sefer saatleri "www.ido.com.tr" adresinden öğrenilebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #ido #Tekirdağ
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