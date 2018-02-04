Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun planlı birçok seferi iptal edildi. Sefer iptallerine gerekçe olarak olumsuz hava koşulları gösterildi

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun planlı birçok seferi iptal edildi



İDO'nun iptal edilen seferleri



07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



BUDO'nun iptal edilen seferleri



08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



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