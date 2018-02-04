Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun planlı birçok seferi iptal edildi
İDO'nun iptal edilen seferleri
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal edilen seferleri
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
ulusal.com.tr
Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun planlı birçok seferi iptal edildi. Sefer iptallerine gerekçe olarak olumsuz hava koşulları gösterildi
Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun planlı birçok seferi iptal edildi