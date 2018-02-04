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İDO ve BUDO, bazı seferlerini iptal etti

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun planlı birçok seferi iptal edildi. Sefer iptallerine gerekçe olarak olumsuz hava koşulları gösterildi

İDO ve BUDO, bazı seferlerini iptal etti

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun planlı birçok seferi iptal edildi

İDO'nun iptal edilen seferleri

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal edilen seferleri

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

ulusal.com.tr

Etiketler; #ido sefer iptalleri #budo sefer iptalleri
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