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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal etti. Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

BUDO da iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 14.00 ve 17.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 15.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) saat 15.30 ve Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) saat 16.55 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 11.00'e kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

 


Kaynak: AA
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