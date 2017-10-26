İDO ve BUDO, etkili olan yağışlı hava nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentte etkili olan yağışlı hava nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.



İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.



Şirket, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal etti.



BUDO'da da bazı seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) saat 08.30 ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.



Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırıldı.