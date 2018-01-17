banner965
Dolar güne yükselişle başladı
Dolar güne yükselişle başladı
Efsane isim futbolu bıraktı
Efsane isim futbolu bıraktı
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Çavuşoğlu: Afrin ile sınırlı olamaz
Çavuşoğlu: Afrin ile sınırlı olamaz

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iptaller gerçekleştirildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre aşağıdaki seferler iptal edildi;

17 Ocak 2018 07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

17 Ocak 2018 07:50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa Deniz Otobüsü

17 Ocak 2018 08:30 Bursa - Armutlu - Armutluk - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre aşağıdaki seferler iptal edildi;

17 Ocak 2018 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

17 Ocak 2018 07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

17 Ocak 2018 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

17 Ocak 2018 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

17 Ocak 2018 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

17 Ocak 2018 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

17 Ocak 2018 09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

17 Ocak 2018 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi


ulusal.com.tr

Etiketler; #ido #budo #ido sefer iptalleri #budo sefer iptalleri
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Wikipedia'dan son dakika! Wikimedia Vakfı resmen açıkladı
Sonraki Haber
PKK sempatizanı katibin bilgisayarından çıkanlar şok etti!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.