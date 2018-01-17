Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iptaller gerçekleştirildi.



İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre aşağıdaki seferler iptal edildi;



17 Ocak 2018 07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü



17 Ocak 2018 07:50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa Deniz Otobüsü



17 Ocak 2018 08:30 Bursa - Armutlu - Armutluk - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü



BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre aşağıdaki seferler iptal edildi;



17 Ocak 2018 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



17 Ocak 2018 07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi



17 Ocak 2018 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi



17 Ocak 2018 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



17 Ocak 2018 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi



17 Ocak 2018 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



17 Ocak 2018 09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi



17 Ocak 2018 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi





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