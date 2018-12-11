Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.30, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 11.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.



BUDO'nun saat 09.30'a kadar olan seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.



İDO'dan sefer iptalleri



İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.