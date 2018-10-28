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İEL'de skandal

İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri 29 Ekim kutlama programından İzmir Marşının çıkarılmasını protesto etti. Müdür yardımcısı, İzmir Marşı'nı okumak isteyen öğrencilere tokat attı. Okul yönetimi, müdür yardımcısı hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.

İEL'de skandal

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programından İzmir Marşının çıkarılmasını protesto eden öğrencilere, okul müdürü tokat attı. 

Olayın adresi İstanbul Erkek Lisesi. 29 Ekim  kutlamaları sırasında birkaç öğrenci, programdan çıkarılan İzmir Marşı’nı söylemek istedi. 

Okulun Müdür Başyardımcısı Metin Kuş, İzmir marşını okumak isteyen öğrencileri tokat atarak susturmaya çalıştı. 

İddiaların basına yansımasıyla Okul Müdürü Fatih Güldal velilere yazılı bir açıklama gönderdi. Mesajda kendisi idari izinli olduğu için törenle Kuş’un ilgilendiğini belirtti.

"Kuş, törenin içeriğine kendisinin izni olmadan eklenen kısımları çıkartmış bu ise bazı yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Törenin bitiminde bir grup öğrencimiz tören içeriğinde olmayan marşları söylemek isteyince öğrencilere kendisini de çok üzen ve yine kendisinin de tasvip etmediği bir şekilde müdahale etmiştir." 

Öğrencilere tokat atıldığını kabul eden okul müdürü Güldal, müdür yardımcısı hakkında idari soruşturma açılacağını duyurdu. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #İstanbul Erkek Lisesi #izmir marşı
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