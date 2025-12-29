İETT durağında silahlı saldırı: Taciz ettiği öğrenciye kurşun yağdırdı
İstanbul Sultangazi'de kan donduran bir olay yaşandı. Daha önce taciz ettiği iddia edilen lise öğrencisine otobüs durağında pusu kuran saldırgan, çevreye kurşun yağdırdı.
Korku dolu anlar, saat 16.30 sıralarında Sultangazi Cebeci İETT Otobüs Garajı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki bir kız öğrenci otobüs durağında beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Olay anında bölgede devriye gezen polis ekipleri, silah sesleri üzerine durumu fark ederek saldırgana anında müdahale etti.
Saldırganın silahından çıkan kurşunlar hedef aldığı kız öğrenciye isabet etmedi. Ancak o sırada olay yerinden geçmekte olan ve saldırıyla hiçbir ilgisi bulunmayan bir vatandaş yaralandı.
Ayrıca kurşunlardan bazılarının seyir halindeki bir araca da isabet ettiği tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı vatandaş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından olay yerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE DE TACİZ ETMİŞ, AİLELER ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Saldırının altından ise ısrarlı takip ve taciz geçmişi çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin, hedef aldığı kız öğrenciyi ve diğer bazı öğrencileri daha önce de taciz ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili olarak öğrenci ailelerinin şüpheli hakkında daha önce savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bilgisine ulaşıldı.