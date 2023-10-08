İETT Otobüsündeki Yolcular Tahliye Edildi
İstanbul Arnavutköy'de, motorundan duman çıkan İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, İETT otobüsünün arka motorundan dumanlar yükseldi.
Otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle otobüsteki duman kontrol altına alındı.
Bu sırada cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yolcuların yaşadığı panik anları yer aldı.